Глава СПЧ заступился за полицию

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов оправдал действия полиции при разгоне несогласованных акций протеста.

Он подчеркнул, что полицейские действовали в соответствии с требованиями законодательства. При этом Федотов раскритиковал организаторов несанкционированных акций, которые, привлекая к ним людей, подставляют их под удар, передает РИА ФедералПресс.

Глава СПЧ добавил, что члены Совета проверяют всю информацию, связанную с акциями 26 марта. В случае незаконных действия сотрудников полиции, виновные будут привлечены к ответственности, заверил он.