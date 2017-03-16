Глава ДНР Захарченко прибыл в Крым с трехдневным визитом

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко прибыл в Крым, где примет участие в мероприятиях, посвященных третьей годовщине воссоединения полуострова с Россией.

«Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко прибыл с официальным визитом в Республику Крым. В частности, он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией», — цитирует Донецкое агентство новостей сообщение пресс-службы администрации главы республики.

По данным администрации, лидер ДНР 16 марта будет участвовать в митинге ко Дню воссоединения и побывает на открытии фотовыставке «Крымская весна» в Симферополе.

На следующий день запланировано участие Главы в заседании Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», которое пройдет в Ливадийском дворце в округе Ялта. Там будут обсуждаться темы экономической интеграции между Крымской и Донецкой Народной Республиками, сотрудничество в сферах культуры, образования, профсоюзной деятельности.

Новости по теме
Теги:
Места: Крым, ДНР
Следующая новость Овощи и фрукты помогают справиться со стрессом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО