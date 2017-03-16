Глава ДНР Захарченко прибыл в Крым с трехдневным визитом

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко прибыл в Крым, где примет участие в мероприятиях, посвященных третьей годовщине воссоединения полуострова с Россией.

«Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко прибыл с официальным визитом в Республику Крым. В частности, он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией», — цитирует Донецкое агентство новостей сообщение пресс-службы администрации главы республики.

По данным администрации, лидер ДНР 16 марта будет участвовать в митинге ко Дню воссоединения и побывает на открытии фотовыставке «Крымская весна» в Симферополе.

На следующий день запланировано участие Главы в заседании Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», которое пройдет в Ливадийском дворце в округе Ялта. Там будут обсуждаться темы экономической интеграции между Крымской и Донецкой Народной Республиками, сотрудничество в сферах культуры, образования, профсоюзной деятельности.