Глава ДНР Захарченко объявил Киеву блокаду

Население Донбасса привыкло жить в условиях блокады, которую установили украинские силовики, и теперь наступил момент «разрубить» все связи с Украиной и объявить блокаду Киеву, заявил лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко журналистам.

По словам Захарченко, республика продавала Украине уголь, чтобы получать деньги и выплачивать зарплаты местному населению. Но теперь власти ДНР «рубят» все связи с Украиной, с которой идет война. «Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», — цитирует РИА Новости заявление Захарченко.

В конце января бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. С1 марта власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление предприятиями украинской юрисдикции на территории Донбасса.