Глава ЕК Юнкер считает преждевременными разговоры об отмене санкций против РФ
Выступая на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что время отмены санкций против России еще не пришло.
- Я не считаю, что у нас между президентом и Еврокомиссией большие разногласия в том, что касается санкций в отношении России. Мы приняли все решения, эти решения остаются в силе. Когда нам придется вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Но время для изменений не пришло, — цитирует Юнкера РИА «Новости».
Ранее Радев заявил журналистам, что не видит практической пользы от санкций ЕС против России, тогда как «потери очевидны».
Анализ событий России и мира
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