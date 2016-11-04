Глава Южной Кореи согласилась на расследование ее роли в политическом скандале

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе дала согласие на проверку ее роли в разразившемся в стране политическом скандале. В эфире национального телевидения она извинилась перед согражданами за свои ошибки и заявила о готовности дать показания относительно ее приближенной Цой Сун Силь.

«Вся нынешняя ситуация — это моя ошибка, она возникла из-за моего недосмотра», — цитирует президента РИА «Новости».

Цой Сун Силь, официально не занимавшая никаких постов в администрации президента Южной Корее, редактировала речи публичных выступлений главы государства и оказывала влияние на политику страны. Кроме того, ее подозревают в крупных финансовых махинациях.