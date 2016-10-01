Глава Южной Кореи Пак Кын Хе призвала жителей КНДР бежать на Юг

Выступая на торжественном собрании в честь годовщины образования Вооруженных сил страны, президент Южной Кореи Пак Кын Хе обратилась к жителям соседней Северной Кореи с призывом бежать из своей страны на Юг.

- Мы откроем путь к тому, чтобы жители Северной Кореи нашли свои мечты и свою судьбу. Мы хотим, чтобы вы в любое время направлялись в свободную Республику Корея, — цитирует Пак Кын Хе РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Рёнхап».

Глава государства подвергла критике действия властей в Пхеньяне и пообещала дать решительный отпор провокациям со стороны соседей.

- Северокорейские власти грозят даже применить атомную бомбу против наших граждан, и впредь, добиваясь миниатюризации и повышения точности ядерных вооружений, вовсе не собираются отказываться от новых ядерных испытаний и ракетных провокаций, — подчеркнула Пак Кын Хе. - В случае если Северная Корея пойдет на провокацию, необходимо дать быстрый и мощный отпор и четко показать, какую цену за провокацию придется заплатить.

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