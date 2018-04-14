Глава Югры рассказала о бомбежках в Сирии

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова продолжит работу в Сирии, несмотря на удары ракет со стороны США, Британии и Франции.

Об этом агентству «URA.RU» сообщили в департаменте общественных связей Югры.

«Рано утром нас разбудили звуки разрывов. Работала сирийская ПВО, отражавшая нападение западных стран. У нас все хорошо», - сообщила Комарова.

По ее словам, российская делегация продолжит работать по ранее согласованной программе. Утром 14 апреля делегация посетила города в Восточной Гуте, ранее освобожденной от боевиков. Комарова отметила, что обстановку в регионе можно считать спокойной для того, чтобы там могли работать инспекторы ОЗХО.

Ранее руководство Югры подписало договор об экономическом партнерстве с провинцией Хомс.

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