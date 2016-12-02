Глава МИД Японии передал Путину письмо от премьер-министра Синдзо Абэ

Приехавший в Санкт-Петербург на встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Японии Фумио Кисида передал президенту РФ Владимиру Путину письмо от премьер-министра Синдзо Абэ.

- Я хотел бы передать вам послание нашего премьер-министра, — цитирует РИА «Новости» выступление Кисиды на встрече с российским лидером.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Японию состоится 15-16 декабря. Сначала глава государства встретится с премьер-министром страны Синдзо Абэ в городе Нагато префектуры Ямагути, которая является избирательным округом Абэ, а также родиной его предков.

На следующий день переговоры пройдут в Токио, как ожидается, они будут посвящены в основном экономическому сотрудничеству. Во время визита планируется подписание около 30 документов.

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