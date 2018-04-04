Глава РАН выступил против ЕГЭ

Президент Российской академии наук Александр Сергеев связал «утечку мозгов» из России с Единым государственным экзаменом (КГЭ), который в обязательном порядке сдают все выпускники школ.

По его мнению, необходимо вернуть «научную часть» в школьные экзамены.

«Престиж ученых в нашей стране очень невысок. И начинается это со школы», – указал Сергеев.

По данным РАН, число покинувших Россию высококвалифицированных специалистов в 2014 году составило 44 тысячи человек. Вместе с тем, с 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза.

Глава департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов раскритиковал слова главы РАН, отметив, что сейчас идет активная фаза сдачи ЕГЭ и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу школьников, сообщает «Национальная служба новостей».