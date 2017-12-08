Глава ОКР высказался за проведение альтернативной олимпиады

Для тех спортсменов, которые не захотят выступать на ОИ-2018 в Южной Корее под нейтральным флагом, следует провести дома альтернативную Олимпиаду. Такого мнения придерживается президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Он отметил, что решение об участии или неучастии в ОИ в Пхенчхане каждый спортсмен должен принять сам. ОКР свое мнение им навязывать не станет. При этом Жуков подчеркнул, что обвинять согласившихся выступать на соревнованиях под нейтральным флагом недопустимо обвинять в отсутствии патриотизма, передает «Р-Спорт».

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную РФ от участия в ОИ-2018. На соревнования смогут поехать только отдельные спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым нарушениям.