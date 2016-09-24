Глава Всероссийского объединения болельщиков задержан в Москве
На конференции Российского футбольного союза был задержан глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. Президента организации вывели из помещения сотрудники ОМОНа.
СМИ сообщают, что в офисе объединения проходят обыски. Сотрудники силовых ведомств некоторое время наблюдали за Шпрыгиным, а затем произошло задержание, сообщает "Интерфакс".
По предварительным данным, главу ВОБ задержали по подозрению в экстремизме. Его посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Подробности инцидента уточняются.
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