Глава Всероссийского объединения болельщиков задержан в Москве

На конференции Российского футбольного союза был задержан глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. Президента организации вывели из помещения сотрудники ОМОНа.

СМИ сообщают, что в офисе объединения проходят обыски. Сотрудники силовых ведомств некоторое время наблюдали за Шпрыгиным, а затем произошло задержание, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, главу ВОБ задержали по подозрению в экстремизме. Его посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Подробности инцидента уточняются.