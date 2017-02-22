Глава МИД Великобритании вышел на улицу в семейных трусах

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон появился в парке Лондона в нелепых гавайских шортах, похожих на семейные трусы.

По данным местных СМИ, Джонсон попал в объективы фотокамер во время утренней пробежки в лондонском парке Сент-Джеймс.

Глава британского МИД был одет во флисовую кофту, синее поло, короткие гавайские шорты и красную шапочку.

Экстравагантный наряд Джонсона вызвал бурю комментариев в СМИ. Обозреватели крупных лондонских изданий бросились обсуждать внешний вид экс-мэра Лондона, в иронией требуя раскрыть имя стилиста, посоветовавшего чиновнику столь необычный наряд, сообщает «РИА Новости».