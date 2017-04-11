Глава МИД Великобритании призвал США повторить удары по Сирии

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что США следует повторить ракетные удары по Сирии.

«Это важно, они могли бы снова это предпринять», - цитирует «Интерфакс» со ссылкой на АР заявление Джонсона после беседы с американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Министр также добавил, что главы МИД стран «большой семерки» обсуждают вопрос введения новых санкций в отношении России в связи с оказываемой Москвой поддержкой режима Башара Асада в САР.

Ранее в Белом доме заявили, что ракетные удары по Сирии могут быть продолжены в случае, если возобновятся атаки с применением химического оружия.