Глава МИД Великобритании надеется на помощь России в отстранении от власти Асада
Выступая в парламенте Великобритании, министр иностранных дел Соединенного королевства Борис Джонсон выразил надежду на то, что Москва присоединится к усилиям Запада и приложит все усилия для смещения с должности действующего президента Сирии Башара Асада.
- Я надеюсь, что Россия увидит здравый смысл и присоединится к нам, чтобы обеспечить процесс перехода власти от Асада, что является единственным путем к мирному урегулированию Сирии, - цитирует Джонсона ТАСС.
По мнению главы внешнеполитического ведомства, освобождение Алеппо не может считаться окончанием войны в Сирии.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что определять, кому руководить САР в обозримом будущем, вправе только народ Сирии.
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