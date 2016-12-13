Глава МИД Великобритании надеется на помощь России в отстранении от власти Асада

Выступая в парламенте Великобритании, министр иностранных дел Соединенного королевства Борис Джонсон выразил надежду на то, что Москва присоединится к усилиям Запада и приложит все усилия для смещения с должности действующего президента Сирии Башара Асада.

- Я надеюсь, что Россия увидит здравый смысл и присоединится к нам, чтобы обеспечить процесс перехода власти от Асада, что является единственным путем к мирному урегулированию Сирии, - цитирует Джонсона ТАСС.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, освобождение Алеппо не может считаться окончанием войны в Сирии.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что определять, кому руководить САР в обозримом будущем, вправе только народ Сирии.