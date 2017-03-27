Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отложил свой визит в Москву

В посольстве Великобритании в России сообщили о том, что визит в Москву министра иностранных дел Соединенного Королевства Бориса Джонсона отложен на неопределенный срок.

- К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, — рассказали РИА «Новости» в дипломатическом представительстве.

Как отметили в посольстве, Джонсон «с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее».

Ранее Джонсон неоднократно обвинял Москву в военных преступлениях в Сирии, но так и не привел доказательств. Также глава МИД Великобритании выступает за ужесточение санкций против России в связи с агрессивной политикой Кремля на Украине и невыполнением Минских соглашений.

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События: переговоры
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