Глава НАК усомнился в назначении Улюкаеву сурового наказания

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов считает, что наказание для экс министра экономического развития Алексея Улюкаева не будет жестким.

«То, какая мера будет принята, определит суд. Но вопрос стоит в том, что домашний арест – по тяжким – это самая мягкая мера, которая может быть. Я не думаю, что будет очень жестким наказание. Учитывая его заслуги и то, что у нас действует амнистия», - сказал он в интервью НСН.

Ранее стало известно, что суд продлил Улюкаеву содержание под домашним арестом до 15 июля, поскольку следствию требуется время для получения результатов ряда экспертиз и опроса 15 свидетелей. Защита экс-министра намерена обжаловать продление срока действия меры пресечения.