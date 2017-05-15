Глава МИД Украины не увидел повода для праздника в безвизовом режиме с ЕС

Глава МИД Украины Павел Климкин отказался отпраздновать введение безвизового режима с ЕС, сославшись на занятость.

По его словам, безвизовый режим с Европейским союзом не является поводом для празднования.

Климкин также отметил, что сейчас Украине нужно сосредоточиться на работе с амбициозными идеями и не останавливаться на достигнутом.

С 11 июня украинцы с биометрическим паспортом смогут до трех месяцев находиться на территории ЕС без получения визы, сообщает агентство Nation news.