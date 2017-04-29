Глава МВД Украины призвал отказаться от георгиевских ленточек в День Победы
Советник главы МВД Зорян Шкиряк призвал жителей и гостей Украины не использовать георгиевские ленты в майские праздники, так как они «ассоциируется у украинцев с терроризмом».
В эфире канала «112 Украина» он сказал: «Прошу не использовать эти ленты во время майских дат». Шкиряк подчеркнул, что георгиевские ленты носили «террористы», которые «захватывали украинские города и убивали украинских граждан».
По словам главы МВД, использование этого символа является «признаком российского терроризма».
В 2016 году на Украине произошло столкновение националистов и людей, участвующих в праздновании Дня Победы и шедших с георгиевскими лентами, сообщают «Известия».
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