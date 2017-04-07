Глава МВД Украины призвал силовиков быть готовыми к «возвращению» Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал силовиков быть готовыми к «возвращению» Донбасса.

Он также заявил, что около 70 процентов жителей ДНР и ЛНР хотели бы вернуться под контроль Украины, несмотря на постоянную пропаганду со стороны России. При этом он сослался на данные некоего соцопроса.

«Эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной. Поэтому мы сегодня должны быть готовы, и МВД, и полицейские, и ГосЧС, и все остальные. Мы должны быть к этому готовы», - заявил Аваков.

Вместе с тем, по его мнению, возвращение Донбасса Украине должно быть обеспечено дипломатическим, а не военным путем.

Ранее он неоднократно заявлял о наличии «конкретного плана» по возвращению Донбасса и Крыма дипломатическими методами. Кроме того, осенью 2016 года Аваков заявлял, что Донбасс освободит Нацгвардия и произойдет это в течение двух лет, сообщает «РИА Новости».