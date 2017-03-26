Глава МИД Украины призвал вести диалог с Россией с помощью силы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что с Россией можно вести диалог исключительно с позиций силы.

Об этом он заявил в интервью для The Guardian. Он также призвал Запад не доверять России. Климкин обвинил президента России в том, что он якобы хочет создать «новую Росийскую империю» и «возродить СССР».

Климкин призвал не снимать санкций в отношении Москвы, так как, по его мнению, Россия является «наибольшей угрозой для безопасности и единства Запада с 1945 года».

На вопрос о продолжительности санкций в адрес России министр ответил, что ограничительные меры - это выбор Запада и Украины, который, по мнению Климкина, «по-настоящему успешный», несмотря на убытки европейского бизнеса.

Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о том, что Россия является потенциальной угрозой для стран Балтии и Европы.

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