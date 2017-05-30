Глава МВД Украины пообещал расстрелять подчиненных за ДТП
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил полицейским расстрелом, если они попадут в ДТП на новых служебных машинах.
Такое заявление он сделал, комментируя закупку электрокаров Mitsubishi Outlander PHEV для нужд полиции.
По словам Авакова, правоохранителей заставят трижды сдать экзамен по вождению, прежде чем допустят до управления такими автомобилями. «И мы договорились первых трёх расстрелять, кто попадет в аварию», - цитирует министра «24 канал».
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