Глава МИД Украины не платил за его встречу с Трампом

Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что за организацию его встречи с президентом США Дональдом трампом было заплачено 400 тысяч долларов.

«Не использую никаких лоббистов или других для организации каких-либо встреч», — заявил Климкин, добавив, переговоры с Трампом были очень содержательными.

Он также отметил, что первым делом американский президент поинтересовался о ситуации на Украине.

Кроме того, он анонсировал встречу президента Украины Петра Порошенко с Дональдом Трампом в ближайшем будущем, главной темой которой станет вопрос о том, какие усилия будут прикладываться США для оказания давления на Россию, сообщает Life.