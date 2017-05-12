Глава МИД Украины не платил за его встречу с Трампом
Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что за организацию его встречи с президентом США Дональдом трампом было заплачено 400 тысяч долларов.
«Не использую никаких лоббистов или других для организации каких-либо встреч», — заявил Климкин, добавив, переговоры с Трампом были очень содержательными.
Он также отметил, что первым делом американский президент поинтересовался о ситуации на Украине.
Кроме того, он анонсировал встречу президента Украины Петра Порошенко с Дональдом Трампом в ближайшем будущем, главной темой которой станет вопрос о том, какие усилия будут прикладываться США для оказания давления на Россию, сообщает Life.
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