Глава Украины переименовал Анну Ярославну в Анну Киевскую

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что весь мир будет знать княжну Анну Ярославну как Анну Киевскую.

«Весь мир должен сейчас быть с нами в условиях российской агрессии. Вы вместе с нами должны называть агрессию — агрессией, Россию — агрессором, а Анну Киевскую — Анной Киевской», - заявил Порошенко в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Украинский лидер также отметил, что Киев не позволил украсть историю Украины, когда это хотели сделать россияне, а весь мир будет знать Анну Ярославну как символ партнерских отношений между Францией и Украиной.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы с президентом Украины Петром Порошенко приписал дочери Ярослава Мудрого украинское происхождение, отметив роль княгини в становлении французско-украинских отношений.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Франции ведут начало от брака Генриха I с дочерью Ярослава Мудрого, что вызвало на Украине бурю негодования.

Княгиня Анна Ярославна является дочерью киевского князя Ярослава Мудрого от брака с Ингегердой Шведской, сообщает RT.