Глава МВД Украины обвинил Запад в предательстве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает Запад «смалодушничал и обманул» его страну.

Он пояснил, что речь идет о соблюдении Будапештского меморандума, в котором Украине гарантирована территориальная целостность и независимость в обмен на передачу ядерного потенциала. По мнению Авакова, Киеву следует постоянно напоминать о нем свои партнерам.

«Украину кинули. Этот факт надо сформулировать. Мы имеем право так остро ставить вопрос. Нас обманули, и это должно быть реальной политикой Украины. А не стыдливо говорить», - цитирует министра LB.ua.