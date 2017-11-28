Глава МВД Украины обвинил Запад в предательстве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает Запад «смалодушничал и обманул» его страну.
Он пояснил, что речь идет о соблюдении Будапештского меморандума, в котором Украине гарантирована территориальная целостность и независимость в обмен на передачу ядерного потенциала. По мнению Авакова, Киеву следует постоянно напоминать о нем свои партнерам.
«Украину кинули. Этот факт надо сформулировать. Мы имеем право так остро ставить вопрос. Нас обманули, и это должно быть реальной политикой Украины. А не стыдливо говорить», - цитирует министра LB.ua.
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