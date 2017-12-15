Глава МИД Украины назвал КНДР «клиентом России»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая на заседании Совбеза ООН по проблеме КНДР, назвал Северную Корею «клиентом» России, который вносит «опасный дисбаланс» в международную систему безопасности.

По его мнению, оккупация территории Украины страной с ядерным оружием фактически привела к географическому расширению районов, где размещено ядерное оружие.

«Российская военная агрессия против Украины, как и систематические провокации её клиента КНДР, вызвали опасный дисбаланс в существующей международной системе безопасности», - заявил Климкин, не уточнив при этом, почему он считает КНДР клиентом РФ.

Он также призвал государства-члены ООН стоять вместе, чтобы гарантировать ответственность за нарушение международных норм официальными обладателями ядерного оружия или «теми, кто отчаянно хочет получить такой статус, чего не будет», сообщает Life