Глава МИД Украины Климкин рассказал о подготовке встречи Порошенко с Трампом

Министерство иностранных дел Украины работает над организацией встречи на президентском уровне между украинским лидером Петром Порошенко и победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. Об этом в эфире телеканала «1+1» рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.

- Сейчас будем разговаривать с командой Трампа об этом, может ли эта встреча состояться до формального вступления в должность или после, какие будут приоритеты у Трампа, - цитирует Климкина «Интерфакс».

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул также, что несмотря на победу Трампа, Киев не намерен разрывать наработанные связи с представителями Демократической партии США.

- Нам необходима именно двухпартийная эффективная поддержка. И над этим мы будем работать дальше, - заявил Климкин.