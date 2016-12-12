Глава МВД Украины Аваков подал в отставку и бежал за границу

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку и сразу же бежал за границу.

По словам бывшего народного избранника, заявление об отставке Аваков написал собственноручно, однако в правительство оно было передано в его отсутствие.

«Сам Арсен, отгуляв на дне рождения Ляшко, на следующий день после событий в Княжичах уехал в командировку в Канаду и на Украину так и не вернулся», — цитирует ИА REGNUM запись, сделанную Царевым на его страничке в социальной сети Facebook.

Как пояснил бывший депутат, Аваков уже неоднократно подавал прошение об отставке, давая понять нынешней власти, что она нуждается в нем больше, чем он в ней.

Ранее сообщалось, что в начале декабря в Киевской области, в селе Княжичи, сотрудники правоохранительных органов Украины перестреляли друг друга. Стражи порядка, приняв коллег за бандитов, открыли огонь. Пять человек погибли на месте, один из раненых позже скончался в больнице.

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Места: Украина
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