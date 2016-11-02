Глава МИД Турции выразил готовность встретиться с вдовой погибшего летчика Су-24

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство его страны готово оказать материальную поддержку семье погибшего в Сирии летчика Су-24 Олега Пешкова.

- Я передал господину Лаврову, что я готов нанести визит вдове погибшего русского летчика, если на то будет ее согласие, - цитирует Чавушоглу ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил также, что Турция просит Россию предоставить материалы по делу о сбитом Су-24 для проведения расследования.

- Если у России есть какие-либо документы, то наши обвинители попросили бы предоставить их. Если Россия нам их предоставит, то мы передадим эти данные прокурорам, чтобы следственные действия основывались на конкретных документах и данных, - подчеркнул Чавушоглу.

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