Глава МИД Турции призвал возобновить переговоры по Сирии в Женеве
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал возобновить переговоры по Сирии при участии ООН в Женеве, пояснив, что встречи в Астане являются «хорошим шагом вперед» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
На Мюнхенской конференции по безопасности он заявил: «Астана никогда не была альтернативой Женеве». Чавушоглу назвал встречи в Женеве «главной основой для политического решения».
По его мнению, переговоры по сирийскому вопросу в Астане призваны укрепить доверие и поддерживать режим прекращения огня в Сирии, - отмечает «Газета.ru».
Следующая трехсторонняя встреча в столице Казахстана пройдет в марте. Межсирийские переговоры в Женеве назначены на 23 февраля.
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