Глава МИД Турции призвал возобновить переговоры по Сирии в Женеве

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал возобновить переговоры по Сирии при участии ООН в Женеве, пояснив, что встречи в Астане являются «хорошим шагом вперед» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

На Мюнхенской конференции по безопасности он заявил: «Астана никогда не была альтернативой Женеве». Чавушоглу назвал встречи в Женеве «главной основой для политического решения».

По его мнению, переговоры по сирийскому вопросу в Астане призваны укрепить доверие и поддерживать режим прекращения огня в Сирии, - отмечает «Газета.ru».

Следующая трехсторонняя встреча в столице Казахстана пройдет в марте. Межсирийские переговоры в Женеве назначены на 23 февраля.