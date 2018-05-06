Глава МИД Турции по-русски пригласил туристов из России
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на русском языке пригласил туристов из России в страну.
«Аланья и Анталья - мой родной дом и для русских стали тоже родными городами. Мы очень рады встречать дорогих гостей из России. Турция и Анталья - очень красивые страна и город», - сказал он в интервью турецкому телеканалу.
Чавушоглу добавил, что «турецкая кухня тоже очень-очень вкусная», передает ТАСС.
В 2017 году турецкие курорты посетили 4,7 млн россиян.
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