Глава МИД Турции по-русски пригласил туристов из России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на русском языке пригласил туристов из России в страну.

«Аланья и Анталья - мой родной дом и для русских стали тоже родными городами. Мы очень рады встречать дорогих гостей из России. Турция и Анталья - очень красивые страна и город», - сказал он в интервью турецкому телеканалу.

Чавушоглу добавил, что «турецкая кухня тоже очень-очень вкусная», передает ТАСС.

В 2017 году турецкие курорты посетили 4,7 млн россиян.