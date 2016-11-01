Глава турецкого Генштаба прибыл с визитом в Россию

Глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар находится в России с официальным визитом. Он прибыл по приглашению своего российского коллеги Валерия Герасимова.

По данным турецкого военного ведомства, Акар намерен обсудить военное сотрудничество двух стран, региональные проблемы, а также обменяться с российскими военными информацией и мнениями, передает РИА «Новости». Как долго продлится визит турецкого генерала, не сообщается.

Герасимов посещал Турцию с визитом в сентябре. В сходе переговоров в Акаром он обсуждал вопросы налаживания российско-турецких отношений.