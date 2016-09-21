Глава тульской федерации бокса был осужден за мошенничество

Советский районный суд г. Тулы вынес обвинительный приговор председателю Правления Общественной организации «Федерация бокса Тульской области» 40-летнему Евгению Ткаченко. Суд признал его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), сообщает Lenta.ru

Суд установил, что в апреле и декабре 2014 года Ткаченко изготовил два пакета документов, содержащих заведомо ложные сведения о проведении ОО «Федерация бокса Тульской области» двух спортивных мероприятий, которые фактически не проводились. Предоставив поддельные документы в Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике, получил из бюджета Тульской области в мае 2014 года денежные средства в сумме 270 600 рублей и в декабре 2014 года 105 000 рублей, которые похитил.

Ущерб не был возмещен.

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