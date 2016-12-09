Глава МОК Томас Бах распорядился перепроверить все допинг-пробы россиян

На основании данных, представленных в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах распорядился проверить все допинг-пробы россиян, начиная с Олимпиады-2012 в Лондоне.

- После доклада профессора Макларена я продлил мандат дисциплинарной комиссии, чтобы проверить образцы всех российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх-2012 в Лондоне, — цитирует Баха РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reutres.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции в Лондоне Макларен представил вторую часть своего доклада о нарушениях допинговых правил в России.

Канадский юрист утверждает, что в махинациях с подменой проб было задействовано более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта, в том числе на Играх-2012 в Лондоне и Играх-2014 в Сочи, а также на Универсиаде-2013 в Казани и чемпионате мира по легкой атлетике-2013 в Москве.

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