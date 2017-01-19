Глава МОК Томас Бах ответил на призыв Лондона не допустить РФ к участию в Играх-2018

Комментируя призыв Великобритании не допускать сборную России к участию в зимней Олимпиаде в Южной Корее, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что вопрос участия россиян в Играх-2018 не зависит от отношений между странами.

- Я не слышал про это предложение Великобритании. Но мы работаем с WADA в этом направлении, и WADA является нашим компетентным центром и той властью, которая борется против допинга. Это не вопрос отношений двух стран, — цитирует Баха РИА «Новости».

Ранее глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборная России из-за допинговых скандалов должна быть отстранена от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.