Глава МОК Томас Бах ответил на призыв Лондона не допустить РФ к участию в Играх-2018
Комментируя призыв Великобритании не допускать сборную России к участию в зимней Олимпиаде в Южной Корее, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что вопрос участия россиян в Играх-2018 не зависит от отношений между странами.
- Я не слышал про это предложение Великобритании. Но мы работаем с WADA в этом направлении, и WADA является нашим компетентным центром и той властью, которая борется против допинга. Это не вопрос отношений двух стран, — цитирует Баха РИА «Новости».
Ранее глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборная России из-за допинговых скандалов должна быть отстранена от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.
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