Глава ООН сравнил себя с Золушкой
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Мун, покидая свой пост, попрощался с дипломатами и сотрудниками организации.
Он заявил, что чувствует себя «словно Золушка – завтра в полночь все поменяется». «Завтра вечером в канун Нового года я буду на церемонии опускания шара на Таймс-Сквер. Миллионы людей будут смотреть за тем, как я потеряю работу», - цитирует его агентство АР.
Пан Ги Мун также поблагодарил всех сотрудников всемирной организации за упорный труд и преданность на протяжении всех 10 лет, в течение которых он возглавлял ООН.
Новый глава организации Антониу Гуттериш вступит в свои полномочия 1 января.
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