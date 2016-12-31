Глава ООН сравнил себя с Золушкой

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Мун, покидая свой пост, попрощался с дипломатами и сотрудниками организации.

Он заявил, что чувствует себя «словно Золушка – завтра в полночь все поменяется». «Завтра вечером в канун Нового года я буду на церемонии опускания шара на Таймс-Сквер. Миллионы людей будут смотреть за тем, как я потеряю работу», - цитирует его агентство АР.

Пан Ги Мун также поблагодарил всех сотрудников всемирной организации за упорный труд и преданность на протяжении всех 10 лет, в течение которых он возглавлял ООН.

Новый глава организации Антониу Гуттериш вступит в свои полномочия 1 января.