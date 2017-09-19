Глава МЭР сравнил экономику РФ с США 1980-х годов
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнил российскую экономику с экономикой США начала 1980-х годов.
По его мнению, США в те годы пришли к низкой устойчивой инфляции, что дало старт положительному кредитному циклу, продлившемуся 27 лет.
«Общий уровень долговой нагрузки в российской экономике довольно низкий. И вполне можно ожидать длинного кредитного цикла. Здесь задача у правительства и ЦБ РФ сделать так, чтобы кредитный цикл был позитивным для экономического роста. Это означает больше концентрации на корпоративном и инвестиционном кредитовании, развитие таких инструментов как ипотека», - отметил глава МЭР.
Кроме того, Орешкин подчеркнул, что инфляция сохраняется на уровне 3,3 процента, а в период 2017-2019 годов экономический рост окажется не ниже двух процентов, сообщает «Экономика сегодня».
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