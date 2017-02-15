Глава МЭР спрогнозировал рост отечественной экономики

Глава МЭР Максим Орешкин предсказал рост российской экономики в текущем году на 2%.

Он отметил, что отечественная экономика вышла на траекторию роста во второй половине прошлого года. «Это, конечно, во многом результат действий финансово-экономических властей по политике долгосрочной стабильности, которая постепенно начала действовать, позволила экономике адаптироваться к изменившейся ситуации», - цитирует министра ТАСС.

Орешкин добавил, что в прошлом году рост отмечался только в отдельных отраслях экономики. В нынешнем, по его словам, ожидается более широкий подъем. Он должен затронуть потребительский сектор и денежные доходы населения.