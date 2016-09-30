Глава Совфеда РФ приняла участие в церемонии прощания с Пересом
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко приняла участие в траурной церемонии в связи с кончиной бывшего президента Израиля Шимона Переса.
Мероприятие состоялось на горе Герцля в Иерусалиме, где находится мемориальное кладбище.
- Мы скорбим вместе с его соотечественниками, - цитирует ее «Интерфакс».
Матвиенко добавила, что ей довелось общаться с умершим.
- Это была беседа с много знающим, мудрым человеком. Большое впечатление произвели его интерес к нашей стране, особенно к нашей культуре, стремление к тому, чтобы отношения наших стран крепли, развивались, - отметила она.
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