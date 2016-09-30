Глава Совфеда РФ приняла участие в церемонии прощания с Пересом

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко приняла участие в траурной церемонии в связи с кончиной бывшего президента Израиля Шимона Переса.

Мероприятие состоялось на горе Герцля в Иерусалиме, где находится мемориальное кладбище.

- Мы скорбим вместе с его соотечественниками, - цитирует ее «Интерфакс».

Матвиенко добавила, что ей довелось общаться с умершим.

- Это была беседа с много знающим, мудрым человеком. Большое впечатление произвели его интерес к нашей стране, особенно к нашей культуре, стремление к тому, чтобы отношения наших стран крепли, развивались, - отметила она.