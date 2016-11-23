Глава Совета по правам человека разочарован решением ЕП по российским СМИ

Резолюция Европарламента о противодействии «российской пропаганде» вызывает разочарование. Такое заявление сделал глава Совета по правам человека РФ Михаил Федотов.

- Я бы сказал, что эта резолюция Европарламента вызывает разочарование. Вместо того чтобы содействовать пропагандистскому разоружению на континенте, в ней звучит прямо противоположный призыв к наращиванию пропагандистских вооружений. На мой взгляд, это не на пользу отношениям между Россией и странами Евросоюза, — сказал Федотов РИА «Новости».

По мнению собеседника агентства, особенно вредным этот шаг выглядит в свете нынешних реалий, когда отношения между Россией и некоторыми странами Евросоюза находятся в кризисе.

- Наоборот, нужно сделать все для того, чтобы средства массовой информации и России, и стран Европейского союза научились, наконец, смотреть правде в глаза и рассказывать о реальных проблемах, существующих в наших странах, и содействовать взаимопониманию между народами наших стран. А наращивать пропагандистские вооружения – значит стимулировать взаимное отчуждение. Надеюсь, что российская сторона не пойдет по этому пути, — подчеркнул правозащитник.