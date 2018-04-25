Глава ФАС сомневается в победе Роскомнадзора над Telegram

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сомневается в успехе окончательной блокировки мессенджера Telegram.

«Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха», - заявил Артемьев, отметив, что не верит в успех ведомства.

По его словам, ситуация с блокировкой мессенджера наносит огромный ущерб.

«Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом», - сказал глава ФАС, подчеркнув, что Россия не Китай, который закрыл глобальный интернет в стране.

13 апреля Таганский районный суд постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России из-за отказа Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для шифрования переписки пользователей.

16 апреля ведомство приступило к блокировке Telegram, однако все попытки ведомства закончились неудачей. Чтобы добиться цели Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса Amazon и Google. На этом фоне возникали проблемы в работе ряда сторонних ресурсов, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Роскомнадзор
Следующая новость Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО