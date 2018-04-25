Глава ФАС сомневается в победе Роскомнадзора над Telegram

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сомневается в успехе окончательной блокировки мессенджера Telegram.

«Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха», - заявил Артемьев, отметив, что не верит в успех ведомства.

По его словам, ситуация с блокировкой мессенджера наносит огромный ущерб.

«Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом», - сказал глава ФАС, подчеркнув, что Россия не Китай, который закрыл глобальный интернет в стране.

13 апреля Таганский районный суд постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России из-за отказа Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для шифрования переписки пользователей.

16 апреля ведомство приступило к блокировке Telegram, однако все попытки ведомства закончились неудачей. Чтобы добиться цели Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса Amazon и Google. На этом фоне возникали проблемы в работе ряда сторонних ресурсов, сообщает «РИА Новости».