Глава ЦИК РФ согласилась с идеей о переносе даты президентских выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова одобрила инициативу сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова о переносе выборов президента России с 11 на 18 марта 2018 года.

Памфилова считает перенос целесообразным. Кроме того, она считает, что в будущем следует рассмотреть вопрос о переносе проведения всех выборов на апрель или октябрь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

«С точки зрения проведения выборов для нас чем позже, тем лучше. Поскольку объявляются выборы где-то в декабре, за 100 дней. А вторая половина декабря и длительные январские каникулы выбивают приличное количество времени из избирательного цикла», - пояснила Памфилова.

Ранее перенос даты выборов одобрил спикер Госдумы Вячеслав Володин. У Кремял пока на этот счет нет никакой позиции.

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