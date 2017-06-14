Глава МИД Швейцарии подал в отставку
Глава Федерального департамента по международным делам Швейцарии Дидье Буркхальтер подал прошение об отставке по собственному желанию.
Как уточняется в материале, он покинет свой пост 31 октября.
В прошении об отставке Буркхальтер написал, что ему необходимо «написать новую страницу в своей жизни», сообщает «РИА Новости».
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