Глава МИД Швейцарии подал в отставку

Глава Федерального департамента по международным делам Швейцарии Дидье Буркхальтер подал прошение об отставке по собственному желанию.

Как уточняется в материале, он покинет свой пост 31 октября.

В прошении об отставке Буркхальтер написал, что ему необходимо «написать новую страницу в своей жизни», сообщает «РИА Новости».