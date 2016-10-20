Глава ЕП Шульц обвинил РФ в наплевательском отношении к международному праву

Выступая на саммите Евросоюза в Брюсселе, глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что бомбардировки сирийского Алеппо еще раз наглядно продемонстрировали, что Россия цинично попирает все принципы международного права.

- Россия и режим Башара Асада должны прекратить любые атаки, направленные против гражданских целей и медицинских структур, они должны принять заслуживающие доверия и немедленные меры для прекращения военных действий и разрешить беспрепятственный доступ гуманитарным организациям к нуждающемуся населению, - цитирует Шульца «Интерфакс».

По словам Шульца, именно Евросоюзу принадлежит гуманитарная инициатива в Алеппо, но все усилия европейских политиков могут оказаться напрасными, если Москва продолжит оставаться на тех же позициях.

- Если российские силы по-прежнему будут занимать территорию в Сирии, Москва будет все более и более изолированной как в плане дипломатическом, так и моральном. Следовательно, российским руководителям надлежит с использованием того влияния, которое страна имеет на международной сцене в качестве члена Совета Безопасности ООН, принять меры для восстановления авторитета и доверия. Европейский союз должен по-прежнему предложить им возможность вернуться к столу переговоров. С этой целью мы должны использовать все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, - подчеркнул Шульц.

Ранее сообщалось, что 20 октября в сирийском Алеппо была объявлена гуманитарная пауза для вывода из города боевиков и мирного населения. Приказом президента РФ Владимира Путина пауза была продлена еще на сутки.