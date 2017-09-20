Глава штаба Навального инсценировал нападение на себя

Задержанный по подозрению в избиении главы штаба Алексея Навального Николая Ляскина рассказал, что «нападение» было инсценировано по просьбе самого потерпевшего.

По словам подозреваемого, он познакомился с Николаем Ляскиными в штабе Алексея Навального.

«Он мне предложил инсценировать нападение на двоих человек. На одного — он мне показал фотографию — и на самого себя. Пообещал в полицию заявление не писать. Предложил 150 тысяч — деньги немаленькие», — рассказал задержанный в ходе допроса.

Инцидент произошел 15 сентября на улице Гиляровского в Москве. Неизвестный ударил Николая Ляскина по голове металлической трубой, отчего тот получил сотрясение мозга, сообщает Life.