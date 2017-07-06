Глава «Шалтай-Болтая» получил срок
Лидер группы хакеров «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев приговорен Мосгорсудом к двум годам колонии общего режима.
Поскольку уголовное дело в отношении хакеров имеет гриф «секретно» судья огласил только вводную и резолютивную части, передает «Интерфакс».
Согласно материалам следствия, Аникеев с подельниками в 2013-2016 годах занимались перехватом переписки и взломом аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ. Полученную таким образом информацию они продавали заинтересованным лицам через интернет.
Аникеева арестовали в конце прошлого года. Он пошел на сделку со следствием, в связи с чем дело в отношении него было выделено в отдельное производство.
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