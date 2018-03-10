Глава самарского Минкульта прокомментировал «выходку» Михаила Ефремова

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, присутствующий на спектакле «Не становись чужим», прокомментировал инцидент с нетрезвым Михаилом Евремовым.

«На спектакле я был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство «Современника» найдёт способ извиниться перед самарской публикой», - написал Филиппов в социальной сети Facebook.

Он добавил, что с уважением относится к театру «Современник», хотя сама пьеса ему не нравится. Самарский министр отметил, что это был коммерческий спектакль, к его организации региональный минкульт не имел отношения, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов явился на спектакль в Самаре в нетрезвом виде, путал слова и выражался нецензурно в адрес зрителей.

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