Глава Роструда назвал регионы с большими долгами по зарплате

Лидерами по размерам задолженности по зарплатам названы Приморский и Хабаровский края. Об этом сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.

Он сказал ТАСС: «Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы задолженности приходится на Приморский и Хабаровский края, Кемеровскую и Амурскую области».

Вуколов назвал еще три региона, формирующих зарплатную задолженность по стране: это Мурманская, Астраханская области, Красноярский край.

Он отметил, что четверть из объема всей задолженности приходится на предприятия-банкроты. Так ОАО «ССЗ «Красные баррикады» в Астраханской области задолжал 776 работникам 25,9 млн рублей, ярославский ООО «Русьхлеб» - 62,5 млн рублей. В числе должников находятся «Беломорская нефтебаза» и ООО «Ковдорслюда» в Мурманской области.