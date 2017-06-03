Глава Роструда назвал самую востребованную профессию

Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что необходимо увеличить число выпускников в производственной сфере. Об этом он сообщил на площадке ПМЭФ-2017.

Вуколов сказал: «На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства».

Ранее в Минобрнауки рассказали, что сократили число бюджетных мест по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция» по причине их невостребованности, сообщает РИА Новости.

Вуколов добавил, что в настоящее время необходимо повышать производительность труда, а значит переобучать людей тех профессий, которые не могут найти работу.

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