Глава «Ростелекома» отправлен в отставку

Глава ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин отправлен в отставку, сообщил источник, близкий к компании.

По данным собеседника «Интерфакса», новым главой «Ростелекома» может стать зампред правления ВТБ Михаил Осеевский, который уже получил соответствующее предложение министерства.

Сам Калугин может перейти на работу в Минкомсвязи РФ на должность заместителя министра, отметил источник агентства.

Как сообщали ранее источники, Осеевский год назад рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост главы ВЭБа.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: отставки
Следующая новость Индиец кулаком разбил 124 кокоса за минуту

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО