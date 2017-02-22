Глава «Ростелекома» отправлен в отставку

Глава ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин отправлен в отставку, сообщил источник, близкий к компании.

По данным собеседника «Интерфакса», новым главой «Ростелекома» может стать зампред правления ВТБ Михаил Осеевский, который уже получил соответствующее предложение министерства.

Сам Калугин может перейти на работу в Минкомсвязи РФ на должность заместителя министра, отметил источник агентства.

Как сообщали ранее источники, Осеевский год назад рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост главы ВЭБа.