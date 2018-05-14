Глава Ростехнадзора и его дочь попались с мешками денег

Дочь главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, которого обвиняют в хищении почти 5 миллиардов рублей подозревают в причастности к мошенническим схемам отца.

В связи с этим обстоятельством, суд Санкт-Петербурга принял решение отправить Елену Слабикову под арест.

Вместе с тем, сама подозреваемая отрицает причастность к махинациям отца и утверждает, что ничего не знала.

11 мая в Санкт-Петербурге был арестован глава Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, в доме которого следователи обнаружили мешки с деньгами, а также десятки украшений и элитных часов, сообщает «Национальная служба новостей».