Глава Ростехнадзора и его дочь попались с мешками денег
Дочь главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, которого обвиняют в хищении почти 5 миллиардов рублей подозревают в причастности к мошенническим схемам отца.
В связи с этим обстоятельством, суд Санкт-Петербурга принял решение отправить Елену Слабикову под арест.
Вместе с тем, сама подозреваемая отрицает причастность к махинациям отца и утверждает, что ничего не знала.
11 мая в Санкт-Петербурге был арестован глава Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, в доме которого следователи обнаружили мешки с деньгами, а также десятки украшений и элитных часов, сообщает «Национальная служба новостей».
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